Андрей Нейман досрочно уходит с поста главы администрации Неманского округа

Андрей Нейман досрочно уходит с поста главы администрации Неманского округа
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Глава администрации Неманского округа Андрей Нейман уходит со своего поста. Об отставке чиновника «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на решение губернатора. Сам Нейман сообщил «Новому Калининграду» , что срок полномочий у него истекает только в 2026 году, однако он принял решение написать заявление по собственному желанию. 

«Совет депутатов принял мою отставку в среду, 17 сентября, — уточнил Нейман. — Сегодня мой последний рабочий день».

В пятницу, 19 сентября, пресс-служба правительства Калининградской области сообщила о награждении Неймана медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Губернатор Алексей Беспрозванных также подтвердил, что экс-глава администрации Неманского округа получил другое назначение.

«Благодарю за эффективную работу Андрея Неймана, который по своему желанию покидает должность главы администрации Неманского муниципального округа. Этот ответственный пост Андрей Игоревич занимал более 7 лет. За это время преобразился центр города, газифицировано 15 поселков, благоустроена территория вокруг озера Рагнит, отремонтирован ряд социальных объектов, открыто железнодорожное сообщение Неман-Калининград. При нём именно Неман был выбран компанией „Росатом“ площадкой для строительства завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Созданы новые рабочие места и улучшилось качество жизни людей», — отметил глава региона.

Нейман возглавил администрацию Неманского округа в апреле 2018 года после ухода Сергея Восковщука, против которого возбуждалось уголовное дело. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Андрей Нейман являлся на тот момент одним из учредителей калининградской строительной компании «Инвест А. Ф.», директором которой являлся депутат из совета Пионерского Анатолий Авраменко. Отметим, на сайте администрации Немана нет детальной биографии Неймана. Указано лишь, что он родился 10 августа 1973 года в Калининграде.

В мае 2019 года Андрей Нейман впервые отчитался о своих доходах. Согласно документу чиновник в 2018 году он официально заработал 1 млн 670 тыс. 970 руб. У него в собственности имеются три квартиры (80, 33 и 85 кв. м), десять нежилых помещений общей площадью 361 кв. м, а также легковой автомобиль «Ниссан Теана». У Неймана на тот момент было трое несовершеннолетних детей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter