Андрей Нейман досрочно уходит с поста главы администрации Неманского округа

Глава администрации Неманского округа Андрей Нейман уходит со своего поста. Об отставке чиновника «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на решение губернатора. Сам Нейман сообщил «Новому Калининграду» , что срок полномочий у него истекает только в 2026 году, однако он принял решение написать заявление по собственному желанию.

«Совет депутатов принял мою отставку в среду, 17 сентября, — уточнил Нейман. — Сегодня мой последний рабочий день».

В пятницу, 19 сентября, пресс-служба правительства Калининградской области сообщила о награждении Неймана медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Губернатор Алексей Беспрозванных также подтвердил, что экс-глава администрации Неманского округа получил другое назначение.

«Благодарю за эффективную работу Андрея Неймана, который по своему желанию покидает должность главы администрации Неманского муниципального округа. Этот ответственный пост Андрей Игоревич занимал более 7 лет. За это время преобразился центр города, газифицировано 15 поселков, благоустроена территория вокруг озера Рагнит, отремонтирован ряд социальных объектов, открыто железнодорожное сообщение Неман-Калининград. При нём именно Неман был выбран компанией „Росатом“ площадкой для строительства завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Созданы новые рабочие места и улучшилось качество жизни людей», — отметил глава региона.

Нейман возглавил администрацию Неманского округа в апреле 2018 года после ухода Сергея Восковщука, против которого возбуждалось уголовное дело. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Андрей Нейман являлся на тот момент одним из учредителей калининградской строительной компании «Инвест А. Ф.», директором которой являлся депутат из совета Пионерского Анатолий Авраменко. Отметим, на сайте администрации Немана нет детальной биографии Неймана. Указано лишь, что он родился 10 августа 1973 года в Калининграде.