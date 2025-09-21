Шитиков назвал причины неудачных для справедливороссов выборов-2025

«Справедливая Россия» не получила ни одного мандата на прошедших муниципальных выборах-2025 в Калининградской области по двум причинам. Об этом «Новому Калининграду» рассказал председатель совета регионального отделения партии Юрий Шитиков.



Так, накануне старта выборов «второе лицо партии ушло в команду ярославского губернатора», из-за чего справедливороссы «несколько упустили время». Вторая причина — внешняя. Шитиков отметил, что нескольких кандидатов от «Справедливой России» пытались снять с выборов. Политик напомнил, что в Славском округе Константин Смирнов судился с местным теризбиркомом из-за отказа в регистрации по жалобе от КПРФ. По его словам, подобное давление на единороссов шло и «от других партий».

При этом председатель реготделения считает, что перспективы у СР в следующем году, когда выборы в Калининградской области пройдут сразу на трёх уровнях, есть. Его партия намерена делать упор на избрание в региональный и федеральный парламенты. Сложившиеся на прошедшем голосовании обстоятельства объединение собирается учесть.

«У нас из 23 кандидатов, которые выдвигались, свыше 10 заняли вторые места. Некоторые были буквально на один метр от победы. Более того, если в целом выборы в регионе прошли достаточно прозрачно и объективно, то по Ладушкину, где негативные личные взаимоотношения нашего кандидата с врио главы администрации, я не исключаю, что мы будем подавать судебный иск об оспаривании итогов выборов, потому что там, по нашему мнению, были допущены существенные нарушения», — подытожил политик.