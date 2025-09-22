В Зеленоградском округе назначили врио главы муниципалитета

Временно исполняющим обязанности главы Зеленоградского округа назначен первый заместитель главы администрации, бывший прокурор района Сергей Заболотный. Решение было принято на первом заседании окружного совета депутатов. Соответствующая информация размещена на странице совета в соцсети «ВКонтакте».

На заседании вновь избранные депутаты выбрали из своего состава председателя окружного совета. Им стал Николай Крутиков. Заместителями председателя избраны Максим Хапочкин — участник специальной военной операции, слушатель программы «Герои 39», Александр Васильев и Сергей Чиколаев.

Депутаты рассмотрели и утвердили структуру окружного совета депутатов, определили состав постоянных комиссий, избрали председателей. Комиссию по финансам, бюджету, экономическому развитию и муниципальной собственности возглавила Елена Вакуленко, комиссию по ЖКХ, благоустройству, землепользованию и застройке — Алексей Герасименко, комиссию по местному самоуправлению, законодательству, регламенту, социальным вопросам и связям с общественностью — Александр Васильев.

В ходе заседания депутаты также приняли решение о регистрации в окружном Совете двух депутатских фракций — «Единая Россия» и «Новые люди», утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Зеленоградского муниципального округа. До избрания главы округа по результатам конкурса временно исполняющим обязанности главы округа назначен первый заместитель главы администрации Сергей Заболотный.

В состав окружного совета депутатов вошли шесть депутатов из прошлого созыва, 14 депутатов получили мандаты впервые. По партийной принадлежности мандаты распределились следующим образом: 18 мандатов у «Единой России», два — у политической партии «Новые люди».

В ходе муниципальных выборов в восьми муниципалитетах большинство мандатов получили представители «Единой России». Общая явка по региону составила 37, 06%, что на 5,24% выше, чем в 2020 году. Из 138 мандатов 127 получат представители партии «Единая Россия», четыре — ЛДПР, по три — КПРФ и «Новые люди», также в ходе выборов победил один самовыдвиженец.