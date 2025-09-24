Силуанов: в новом бюджете будут предусмотрены средства на борьбу с дронами

В новом бюджете РФ будут заложены средства на борьбу с дронами и усиление мер по обеспечению безопасности в приграничных и новых регионах. Об этом на заседании кабмина в среду заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, приграничных и новых регионов», — сказал министр финансов.