Силуанов: в новом бюджете будут предусмотрены средства на борьбу с дронами

В новом бюджете РФ будут заложены средства на борьбу с дронами и усиление мер по обеспечению безопасности в приграничных и новых регионах. Об этом на заседании кабмина в среду заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, приграничных и новых регионов», — сказал министр финансов.

Напомним, ранее в среду стало известно, что украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, в районе гостиницы «Новороссийск». Есть погибшие и пострадавшие. Также в результате атаки украинских БПЛА 21 и 22 сентября три человека погибли в Крыму и трое — в Белгородской области. 

