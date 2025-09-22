В результате атаки БПЛА на Крым и Белгород погибли 6 человек

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В результате атаки украинских БПЛА 21 и 22 сентября три человека погибли в Крыму и трое — в Белгородской области. Об этом сообщили главы регионов Сергей Аксёнов и Вячеслав Гладков.

«К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском», — написал губернатор Белгородской области.

В Крыму, сообщил глава республики, в результате атаки были повреждены объекты на территории санатория «Форос» и здание школы в посёлке. По словам Аксёнова, три человека погибли, шестнадцать получили ранения.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 сентября на территории страны сбили 114 БПЛА.

