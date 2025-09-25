Спикер Заксобрания посчитал неуважением отсутствие министров на заседании

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин выразил недовольство из-за отсутствия министров на очередном заседании, которое состоялось 25 сентября. Он поставил вопрос о переносе рассмотрения вопросов, назвав отсутствие министров проявлением неуважения.

Вопрос глава Заксобрания поднял после выступления замминистра по культуре и туризма Марины Сергеевой. Кропоткин поинтересовался у неё, где находится сам министр. Сергеева сообщила, что Андрей Ермак в это же время ведет сессию на Балтийском туристическом форуме в Светлогорске. «Сегодня посмотрел, будет только один министр [из пяти], четыре — нет. Ещё один позвонил и предупредил об отсутствии. Давайте в следующий раз, если министры не явятся по неуважительной причине, будем откладывать вопрос до следующего раза. Потому что я считаю, что это неуважение», — завил Кропоткин.

Глава Заксобрания также отметил, что министры обязаны докладывать свои вопросы сами в соответствии с регламентом. «Это не моя прихоть. У нас по регламенту обязаны докладывать вопросы именно министры. Они могут не присутствовать только по уважительной причине — это болезнь или командировка. Поэтому, в моём понимании, сегодня из пяти только один позвонил с действительно уважительной причиной. В связи с этим, я считаю, что если министр не может доложить о своём вопросе, значит он не так уж и важен, и его можно отложить до следующего раза», — объяснил спикер.