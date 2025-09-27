Минприроды РФ представило законопроект о госучете и маркировке домашних животных

Министерство природы РФ направило на рассмотрение законопроект о государственном учете и маркировке домашних животных, прежде всего собак. Документ предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечают в ведомстве, законопроект впервые закрепляет в правовом поле сами понятия — учёт и маркирование домашних животных. При ведении учёта информация об уже маркированном питомце заносится в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора.

«При маркировке домашнего животного хозяин вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащие информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно двумя способами — как электронным, так и визуальным. Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных», — поясняют в Минприроды.

Перечень видов домашних животных, которые подлежат обязательному учёту, а также его порядок утверждаются Правительством России. В первую очередь это коснется собак. Не вошедших в обязательный список подлежащих учету животных их владельцы смогут маркировать по желанию.

Напомним, в марте прошлого года в России стартовала обязательная маркировка и учет домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т. д. На домашних питомцев закон не распространялся. Заниматься маркировкой владельцы должны за свой счет, а вести учет — специалисты в области ветеринарии безвозмездно.