СМИ: Министр культуры Литвы уходит в отставку после вопроса о Крыме

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, назначенный на пост неделю назад, уходит в отставку после отказа ответить на вопрос, чей Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT (Литовское радио и телевидение).



«По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку... Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку», — цитирует РИА Новости сообщение литовского портала, в котором отмечается, что, по словам самого Адомавичюса, он и его семья испытывают «сильное давление» и им «небезопасно находиться на улице».

Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии «Заря Немана». Как отмечает РИА Новости, его кандидатура вызывала споры среди всех новых членов литовского кабмина, так как ранее он занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. В прошлый четверг деятели культуры провели в Вильнюсе митинг против его назначения.