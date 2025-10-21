Министр обороны Литвы уходит в отставку

Все новости по теме: Литва

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене приняла решение об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект заявления об отставке мною написан. Хочу обсудить вопрос с президентом [Гитанасом Науседой]», — сказала Шакалене. Она отметила, что не видит причин, которые заставили бы ее пересмотреть решение об уходе. «Это политика. Доверие со стороны премьера и председателя партии являются теми факторами, которые определяют, можешь ли ты как делегированное должностное лицо выполнять свои обязанности», — подчеркнула Шакалене.

Конфликт между премьером Ингой Ругинене и Шакалене произошел из-за разной оценки средств, выделенных на оборону в проекте бюджета на 2026 год, отмечает ТАСС. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны и не уйдет ли часть средств на финансирование программ, не связанных с этим напрямую. Премьер в ответ заявила, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.

В начале октября министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс ушел в отставку после отказа ответить на вопрос, чей Крым. Его кандидатура вызывала споры среди всех новых членов литовского кабмина, так как ранее он занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter