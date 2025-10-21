Министр обороны Литвы уходит в отставку

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене приняла решение об уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект заявления об отставке мною написан. Хочу обсудить вопрос с президентом [Гитанасом Науседой]», — сказала Шакалене. Она отметила, что не видит причин, которые заставили бы ее пересмотреть решение об уходе. «Это политика. Доверие со стороны премьера и председателя партии являются теми факторами, которые определяют, можешь ли ты как делегированное должностное лицо выполнять свои обязанности», — подчеркнула Шакалене.

Конфликт между премьером Ингой Ругинене и Шакалене произошел из-за разной оценки средств, выделенных на оборону в проекте бюджета на 2026 год, отмечает ТАСС. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны и не уйдет ли часть средств на финансирование программ, не связанных с этим напрямую. Премьер в ответ заявила, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.

В начале октября министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс ушел в отставку после отказа ответить на вопрос, чей Крым. Его кандидатура вызывала споры среди всех новых членов литовского кабмина, так как ранее он занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!