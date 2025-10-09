Литва планирует потратить 200 млн евро на развитие инфраструктуры для армии

Министерство обороны Литвы планирует выделить более 200 млн евро на модернизацию инфраструктуры пехотной бригады «Железный волк» в течение следующих трех лет. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

В ведомстве подчеркнули, что в рамках этой инициативы разрабатывается более десяти масштабных проектов, ведется строительство новых объектов и реконструкция существующих зданий. Большинство этих проектов планируется завершить до конца 2027 года.

Заместитель министра обороны Бронюс Беляускас также подчеркнул, что пехотная бригада «Железный волк» — одна из важнейших частей системы обороны Литвы: «Солдаты должны иметь современную инфраструктуру, отвечающую потребностям армии XXI века. Наряду с обновлением военной техники мы ведем планомерное развитие инфраструктуры — от самых современных гаражей для бронированных внедорожников до реконструкции казарм и штабных зданий. Это обеспечит боеспособность и качественную подготовку солдат, способствуя укреплению общего обороноспособности Литвы».

Развитие инфраструктуры «Железного волка» также является частью более широкой стратегии Минобороны по модернизации инфраструктуры всех подразделений Вооруженных сил. «Систематические инвестиции в современные здания, хранилища и объекты обслуживания техники, а также учебные базы укрепляют обороноспособность Литвы и обеспечивают бесперебойное взаимодействие с союзниками по НАТО», — констатировали военные.

