Европейский инвестбанк выдает Литве 300 млн евро в долг на укрепление обороны

Литва и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали договор о выдаче республике кредита на 300 млн евро для обеспечения нужд обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Литвы Криступаса Вайтекунаса.



«Кредит будет использован как в рамках военных программ, так и на продукцию двойного назначения», — сказал литовский министр на пресс-конференции после подписания договора и добавил: «Кредитное обращение является основным инструментом финансирования ответных действий на современные вызовы в сфере безопасности».

Средства планируют инвестировать в инфраструктуру военно-морских, военно-воздушных сил, в развитие сухопутных войск, а также на приобретение техники и оборудования срочной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Литвы планирует выделить более 200 млн евро на модернизацию инфраструктуры пехотной бригады «Железный волк» в течение следующих трех лет.