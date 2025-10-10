Литва, Латвия и Эстония планируют массовую эвакуацию на случай нападения России

Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы действий на случай бегства сотен тысяч людей при наращивании численности российских войск или нападения со стороны РФ. Об этом сообщает информагентство «Рейтерс».

«Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Прибалтики с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю», — сказал глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела, участвующий в планировании действий в чрезвычайных ситуациях. Другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ, включают саботаж коммуникаций или транспортных коммуникаций, массовый приток мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, провоцирующие массовый исход беженцев.

Как заявили опрошенные агентством Reuters официальные лица, при возникновении экстренной ситуации планируется эвакуировать как минимум половину граждан, проживающих в радиусе 40 км от границ России и Беларуси — около 400 тыс. человек. 300 тысяч человек планируется разместить в Каунасе — в школах, университетах, католических церквях и на новой спортивной арене.

По словам представителя пожарной службы, уже выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе, обозначены поезда и автобусы, а на складах созданы запасы туалетной бумага и походных матрасов. Тех, кто будет бежать на машине, направят на второстепенные дороги, чтобы освободить основные магистрали для военных.

В свою очередь, Эстония готовит планы по переселению десятой части из 1,4 миллиона человек во временные убежища. Латвия прогнозирует, что треть из 1,9 миллиона жителей страны могут покинуть свои дома.

При этом ни у одной из трех стран Балтии нет детальных планов перемещения кого-либо за пределы своих границ.