СМИ: НАТО хочет использовать «спектакль» с эвакуацией жителей Балтии

НАТО может готовить провокацию под прикрытием эвакуации жителей стран Балтии, заявил норвежский обозреватель Арнт Реми Овик-Лангстранд. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Официально это именуется „укреплением боеготовности“. Но если заглянуть за дымовую завесу пиара, то становится очевидным, что учения по эвакуации выполняют важную политическую и психологическую функцию: они поддерживают и усиливают впечатление угрозы со стороны „русского медведя“ — даже при том, что подтверждения наступательных планов Москвы ни у кого нет», — сказал он.

Обозреватель считает, что подобными действиями страны Балтии лишь «льют воду на мельницу пропаганды о войне» и не способствуют стабильности. Овик-Лангстранд также обратил внимание на реакцию российских властей, которые последовательно заявляют, что о нападении на НАТО «не может быть и речи». По его словам, подготовка к эвакуации жителей стран Балтии может служить прикрытием для наступательных планов со стороны самого Запада. Она будет использована в качестве маскировки для наращивания военной мощи и повышенной ядерной готовности перед будущим конфликтом. Кроме того, создается «достаточно убедительная паника», чтобы оправдать ответ Запада на действия России в случае «провокации».

Запад, по его оценке, сознательно обостряет напряженность, перекладывая ответственность на Россию. Так, аналитики видят в этом стремление «навеки вбить клин между Европой и Россией», а также «сохранить и упрочить стратегический контроль США над Европой» и укрепить свою военную экономику. «Когда правительства объявляют эвакуацию населения в связи с событиями, которым нет веских доказательств, это не боеготовность, а политический спектакль. В этом контексте эвакуация в Прибалтике служит следующим целям: усилить страх среди собственного населения, придать убедительности призывам к увеличению контингента НАТО, заручиться финансовыми бонусами для оружейной промышленности и, возможно, обеспечить убедительное прикрытие для более серьезных операций», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы действий на случай бегства сотен тысяч людей при наращивании численности российских войск или нападения со стороны РФ. При возникновении экстренной ситуации планируется эвакуировать как минимум половину граждан, проживающих в радиусе 40 км от границ России и Беларуси — около 400 тыс. человек.