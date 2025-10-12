Суд дал 10 лет колонии мужчине, выступавшему против безопасности государства

Суд дал 10 лет колонии мужчине, выступавшему против безопасности государства
Фото: Калининградский областной суд, март 2025 года
Балтийский флотский военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 52-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в публичных призывах против безопасности государства и публичном оправдании терроризма, сообщается на сайте суда. Ранее мужчина был осужден за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.

На сайте суда отмечается, что мужчина являлся противником проведения специальной военной операции и «в целях оказания финансовой помощи противодействующим ее проведению Вооруженным силам Украины разместил в администрируемых им публичных каналах мессенджера общедоступные публикации, призывающие к финансированию указанных вооруженных сил».

«Также М., поддерживая идеологию украинского военизированного объединения „Легион Свобода России“ (запрещенная в РФ террористическая организация) и националистической организации „Русский добровольческий корпус“ (запрещенная в РФ террористическая организация), желая сформировать у иных лиц одобрительное отношение к деятельности этих террористических организаций, разместил в администрируемом им канале мессенджера общедоступную публикацию, оправдывающую запрещенную деятельность указанных организаций», — сообщил суд.

Калининградец признан виновным по п.«в» и «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. С учётом ранее вынесенного в отношении мужчины приговора за взятку ему назначено итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Также его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, и оштрафовали на 6,224 млн руб. 92 коп.

Отметим, что штраф был наложен на осужденного по делу о взятке в марте 2025 г. Районный суд тогда установил, что калининградец был уличен в противоправных деяниях в октябре 2024 года и в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых ФСБ, передал сотруднику регионального УФСБ взятку в размере 2 500 долларов США и криптовалюту, эквивалентную 5 984 306, 67 руб., в общей сложности — 6 224 468, 92 руб. Сотрудник УФСБ от взятки отказался. Тогда суд приговорил осужденного к 8 года колонии и оштрафовал на сумму взятки.

Однако в ходе обжалования судебного акта областной суд переквалифицировал статью «Дача взятки» в «Приготовление к даче взятки» и снизил срок по первому приговору с восьми до пяти лет колонии, оставив штраф в полном объеме. 

