Литва намерена выделить в 2026 году «рекордную» сумму на нужды обороны

Власти Литвы намерены предусмотреть в бюджете на следующий год «рекордный» объем средств на оборону. Об этом, как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявила премьер страны Инга Ругинене.

«В бюджете 2026 года на нужды обороны будет выделено 5,38% ВВП. Это рекордный показатель», — заявила премьер. Ругинене уточнила, что хотя средства выделяются в соответствии с потребностями Минобороны, они будут также направлены и на другие проекты, не связанные напрямую с развитием военного потенциала, — например, на дороги к учебным полигонам.

«Естественно, что после покупки танка необходимо будет передвигаться с ним во время войны. Давайте понимать оборону не только как приобретение вооружения. Есть много других вещей, которые активизируются во время войны», — пояснила премьер Литвы.

