Литва обвинила российские самолёты в нарушении воздушного пространства

Литва обвинила российские военные самолёты в нарушении своего воздушного пространства. В Минобороны России в ответ на заявление литовской стороны заявили, что российские истребители Су-30 23 октября совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Об этом сообщает РБК.

«Сегодня вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — написал президент республики Гитанас Науседа в соцсети Х. Он добавил, что МИД Литвы вызовет представителей российского посольства и выразит протест «против безрассудного и опасного поведения».

По данным литовских СМИ, около 18:00 Су-30 и Ил-78 на 18 секунд зашли в воздушное пространство Литвы на расстояние примерно 700 м. Военные предполагают, что самолеты выполняли учебную заправку топливом в Калининградской области.

В ответ в небо поднялись два истребителя Eurofigther Typhoon ВВС Испании, направленные в Литву в рамках миссии «Восточный часовой» (Eastern Sentry).

В Минобороны России утверждают, что полёты проходили «в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства» над российской территорией. От курса Су-30 не отклонялись, границ других стран не нарушали, что «подтверждено средствами объективного контроля», подчеркнули в министерстве.



О начале операции «Восточный часовой» объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе 12 сентября: «Я и [Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции „Восточный часовой“, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге». Операция будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над страной сбили «российские» БПЛА. Позднее стало известно, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения. После новости о том, что на территорию Польши залетели около 20 беспилотников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный Страж» на восточном фланге альянса.

Новый инцидент с дроном в Варшаве произошел через несколько дней после того, как в воздушное пространство страны проникли, как утверждают власти Польши, почти два десятка «российских» БПЛА. Летавший над дворцом президента Польши и правительственными зданиями в Варшаве дрон вечером 15 сентября удалось нейтрализовать без единого выстрела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент провокацией и отметил, что европейские страны «придумывают все время новые пугалки».