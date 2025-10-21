На Балтфлоте прошел «кулинарный поединок» в традициях русской кухни (видео)

Все новости по теме: Балтфлот

На базе одной из столовых флота повара и хлебопеки из воинских частей Балтийского флота провели соревнования по кулинарному искусству, приготовив для личного состава блюда «в лучших традициях русской национальной кухни». В мероприятии приняли участие военнослужащие по призыву и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«В рамках Дня русской национальной кухни профессиональные повара приготовили военнослужащим все самое лучшее из традиционных русских блюд: рассольник овощной, щи кислые, буженину, кашу, говядину по-деревенски и другие кулинарные шедевры. Рацион был дополнен салатами из свежих сезонных овощей и зелени, соленьями, а также традиционной выпечкой — русскими блинами, рогаликами и пирогами. Кроме того, на столах присутствовать символ русского гостеприимства — хлеб с солью, обеденные залы были украшены скатертями и полотенцами с национальным орнаментом», — рассказали на Балтфлоте.

Как добавили в пресс-службе БФ, подобные мероприятия дают военнослужащим возможность узнать больше о культуре и традициях страны, которую они защищают.

Видео пресс-службы Балтфлота

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter