На Балтфлоте прошел «кулинарный поединок» в традициях русской кухни (видео)

На базе одной из столовых флота повара и хлебопеки из воинских частей Балтийского флота провели соревнования по кулинарному искусству, приготовив для личного состава блюда «в лучших традициях русской национальной кухни». В мероприятии приняли участие военнослужащие по призыву и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«В рамках Дня русской национальной кухни профессиональные повара приготовили военнослужащим все самое лучшее из традиционных русских блюд: рассольник овощной, щи кислые, буженину, кашу, говядину по-деревенски и другие кулинарные шедевры. Рацион был дополнен салатами из свежих сезонных овощей и зелени, соленьями, а также традиционной выпечкой — русскими блинами, рогаликами и пирогами. Кроме того, на столах присутствовать символ русского гостеприимства — хлеб с солью, обеденные залы были украшены скатертями и полотенцами с национальным орнаментом», — рассказали на Балтфлоте.

Как добавили в пресс-службе БФ, подобные мероприятия дают военнослужащим возможность узнать больше о культуре и традициях страны, которую они защищают.

Видео пресс-службы Балтфлота