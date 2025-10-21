«Действовать кнутом»: принят закон, ограничивающий продажу алкоголя в «наливайках»

Депутаты Заксобрания одобрили проект о запрете розничной продажи алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. С предложением выступил исполняющий обязанности министра регионального надзора Денис Белозеров на заседании 21 октября.

По словам спикера, изменения в законе «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» спровоцированы многочисленными жалобами и правонарушениями. Рост возбуждённых административных дел за потребление алкоголя в общественных местах, по статистическим данным регионального УМВД, увеличился почти до двух тысяч. 

Депутаты отмечают, что такая статистика говорит о нарушении закона. «Первое, что нужно делать, — это его контролировать, потому что, к большому сожалению, не все его выполняют... И здесь мы будем действовать кнутом, потому что будем штрафовать, будем добиваться выполнения закона. От этого зависит спокойствие и отдых наших граждан. Особенно в рабочую неделю, когда людям надо отдыхать и готовиться к следующему рабочему дню, а не слушать крики пьяных людей», — заявил Андрей Кропоткин. 

В свою очередь губернатор Алексей Беспрозванных также отметил у себя в телеграм-канале, что многие заведения продолжают продавать алкоголь после 9 вечера, «прикрываясь статусом организации общественного питания».

Изменения в законе «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» вступят в силу с 1 марта 2026 года. При этом ограничение по-прежнему не будет распространяться на рестораны, кафе и бары, деятельность которых осуществляется на основании и в соответствии с лицензией.

Напомним, Областная дума Калининградской области приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в регионе, в 2019 году. В конце мая 2024-го были приняты поправки о продаже алкоголя в так называемых «наливайках», которые вступили в силу в сентябре. В феврале губернатор Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области. В конце августа на заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты обсудили предложение уравнять время продажи алкогольной продукции, сократив его для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. 

