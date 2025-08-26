В регионе предлагают уравнять время продажи алкоголя в магазинах и общепите

В Калининградской области предлагается уравнять время продажи алкогольной продукции, сократив его для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Вопрос обсуждали на заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты.

Изменения предлагается внести в закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». Согласно действующим с 1 сентября 2024 года нормам, в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, алкоголь в настоящее время можно продавать с 11 до 23 часов. Предлагается сократить это время, установив промежуток с 11 до 21 часа — как в объектах розничной торговли.

«Это ограничение у нас будет распространяться в основном только на те объекты, в которых реализуются пиво и иные слабоалкогольные напитки, то есть которые не имеют лицензии. Также это ограничение не распространяется на рестораны и на лицензиатов», — пояснила представитель регионального минконтроля Светлана Шевченко. Таких объектов в регионе на сегодняшний день 203. Ограничение, по мнению представителей министерства, «обеспечит равную конкурентоспособную среду» и поможет бороться с «наливайками», на которые жалуются многие жители области.

Представители бизнеса согласны с тем, что время продажи алкоголя нужно уравнять, но хотели бы при этом наоборот расширить указанный промежуток. «Мы неоднократно поднимали на комитете по торговле вопрос, связанный с расширением времени продажи алкоголя. Точнее, не расширением даже, а установлением тех нормативных норм, которые существуют в целом в Российской Федерации, то есть это с 8 часов до 23. Это то, что есть во многих других субъектах, в частности, в Москве.

У нас, напомню, в целом это время сокращено, и ограничено сильно в другую сторону. Пока, как я понимаю, эти наши обоснованные желания не приняты к рассмотрению», — высказался председатель комитета по торговле Калининградской ТПП Юрий Дергачёв.

По мнению представителя торговой сети X5 Group Ольги Волковой, новые ограничения и запреты способны лишь активировать теневой рынок продажи алкоголя, к примеру, через водителей такси. Вспомнили и о туристах, которые не прочь «любуясь закатом морским, выпить кружечку пива» и привыкли иметь возможность приобрести его до 23 часов. Алексей Елаев, представляющий ООО «ТД Семья», считает, что «единство должно быть общим» и если уж сокращать время, то и для общепита, имеющего лицензию, тоже.

По мнению врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области Олеси Белой, общепит нельзя сравнивать и уравнивать с розницей, соответственно, нормы должны быть разными.

К единому мнению обсуждающие, как резюмировал президент Калининградской ТПП Феликс Лапин, не пришли. В итоговый документы было решено внести все поступившие предложения.

Областная дума Калининградской области приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в регионе, в 2019 году. В конце мая 2024-го были приняты поправки о продаже алкоголя в так называемых «наливайках», которые вступили в силу в сентябре. В феврале губернатор Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области.