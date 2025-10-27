Литва на неопределенное время закрыла погранпереходы на границе с Белоруссией

Литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовский национальный центр управления кризисами.
«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — цитирует информагентство сообщение властей Литвы.
Меры были связаны с учащением появления в погранзоне метеозондов, которыми в Литву перебрасывают контрабандные сигареты. Появление зондов, как уверяют власти соседней республики, вынуждает закрывать Вильнюсский международный аэропорт (26 октября его временно закрывали в третий раз за последние три дня).
Только за неделю, согласно отчёту руководства аэропорта, было задержано и отменено 95 рейсов, и с проблемами столкнулось более 14 тысяч пассажиров.
Сроки закрытия границы, как уточняется, 27 октября будет определять правительственная комиссия по нацбезопасности.Отметим, что днём ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой.