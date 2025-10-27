Литва на неопределенное время закрыла погранпереходы на границе с Белоруссией

Все новости по теме: Граница
Литва на неопределенное время закрыла погранпереходы на границе с Белоруссией

Литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовский национальный центр управления кризисами.

«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — цитирует информагентство сообщение властей Литвы.

Меры были связаны с учащением появления в погранзоне метеозондов, которыми в Литву перебрасывают контрабандные сигареты. Появление зондов, как уверяют власти соседней республики, вынуждает закрывать Вильнюсский международный аэропорт (26 октября его временно закрывали в третий раз за последние три дня).

Только за неделю, согласно отчёту руководства аэропорта, было задержано и отменено 95 рейсов, и с проблемами столкнулось более 14 тысяч пассажиров.

Сроки закрытия границы, как уточняется, 27 октября будет определять правительственная комиссия по нацбезопасности.

Отметим, что днём ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter