В Калининградской области хотят определить глав районов до конца октября

В Калининградской области в минувшую пятницу по новым правилам назначили первого главу округа (Аркадий Данилов одновременно возглавил администрацию Советска и стал главой города). В понедельник, как сообщил «Новому Калининграду» заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, станет известен глава Славска, а до конца октября определятся и с остальными главами, кроме Зеленоградска.

«27-го октября в 11 часов в Черняховске заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для представления на совет депутатов, — сообщил Булычев. — В тот же день комиссия соберётся в Гвардейске и в Полесске (в последнем заседание назначено на 14:00). В Славске заседание конкурсной комиссии прошло в пятницу, и совет депутатов будет в понедельник».

Булычев добавил, что в Балтийске в новым главой должны определиться 28 октября, в Полесске, Гвардейске и Черняховске — 29 октября, в Ладушкине — 31-го, а по Зеленоградску дата пока не определена.

«В Зеленоградске только конкурсная комиссия будет собираться 12-го ноября», — уточнил Булычев.

Зампредседателя правительства отметил, что в Советске за Аркадия Данилова депутаты проголосовали единогласно, так как его программа развития города показалась депутатам наиболее убедительной.

«Среди претендентов на пост главы администрации Советска были гвардии майор Александр Аблакотов (участник СВО — прим. „Нового Калининграда“) и начальник управления ЖКХ Ирина Чёрная, — напомнил он. — После презентации замыслов каждому из кандидатов задавали вопросы. Потом было открытое голосование. Данилов стал главой единогласным решением».