Аркадий Данилов: глава города — это почти как кинопродюсер

В пятницу, 24 октября, Аркадий Данилов стал первым муниципальным главой Калининградской области, назначенным по новым правилам. Он одновременно возглавил администрацию Советска и стал главой города. В начале июня этого года, после отставки Евгения Макарова, Данилов стал исполняющим обязанности главы администрации Советского округа. Ранее он работал начальником управления по культуре, спорту и делам молодёжи муниципалитета. В июне же стало известно, что часть зарплаты чиновника удерживают из-за долгов. В прошлом он был кинопродюсером, участвовавшим в создании таких фильмов как «Код Апокалипсиса» (18+), «Андреевский флаг» (12+) и «Черные бушлаты» (18+). «Новый Калининград» выяснил, чем Данилов собирается заняться в первую очередь, помог ли ему избраться бэкграунд кинопродюсера, и удаётся ли решить проблему долга, которая тянется за ним ещё с прошлого места работы.



Аркадий Данилов сообщил, что его администрация уже определилась как минимум с тремя приоритетами. Первым из них идёт создание проектного офиса, в который будут включены жители города.

«Основное внимание мы будем уделять работе с населением. Но не просто встретились-поговорили. Это будет именно работа с вовлечением их в творческую и общественно-полезную деятельность. Жители совместно с профессионалами из администрации сами будут определять приоритетные направления развития, куда хотелось бы вложить силы. Тут в том числе и инфраструктура, и украшение города, и ремонт аварийных домов, дорог и так далее. Всё будет проводиться через проектный офис», — заявил Данилов.

Вторым направлением деятельности новый глава обозначил централизацию бухгалтерии и юридического сопровождения всех муниципальных предприятий.

«Учитывая, что сегодня большой дефицит профессиональных кадров, очень хотим сделать централизованную бухгалтерию, — пояснил он. — Тогда мы минимизируем риски по работе муниципальных предприятий в первую очередь».

Третье направление, которое, как уверяет Данилов, в Советске «уже начали обкатывать» — это «создание проектов по конкретным направлениям».

«Например, проект по тротуарам, проект по дорогам. Это подсыпка дорог (особенно на окраинах). У нас сейчас уже работает переработка собственных строительных отходов: кирпича, бетона. И мы это все подсыпаем на окраинные дороги, получая очень хороший результат. По остановочным павильонам есть проект и так далее. Если раньше в муниципалитете это были некие направления, то сейчас за каждым проектом будет закрепленный человек, который работает с жителями», — объяснил глава Советска.

Работа по конкретным проектам, как уверяет Данилов, не позволит «пустить работу на самотёк».

«Надо, чтобы не получилось, что кто первый прибежал, тот и получил. Нет. Мы делаем именно проекты, делаем именно плановую систему», — добавил он.

Аркадий Данилов также рассказал, что прошлая его работа кинопродюсера, «помогает управлять процессами» на новой должности.

«Ну, конечно же, это в далеком прошлом, все-таки пять лет я работаю в муниципалитете. Но, я считаю, что это большой и очень хороший опыт. Продюсирование — это управление процессами. По большому счету, это ничем не отличается от работы муниципального менеджера, потому что я себя воспринимаю как управленца. Когда я говорю со своими сотрудниками, а в Советске очень профессиональная команда, то знаю, что каждый на своем месте. Он профессиональнее, чем я в том вопросе, которым владеет. Он знает лучше законы, он более четко разбирается в процессах. Моя задача просто правильно скоординировать, выстроить и получить максимально полезный результат, исходя из общей задачи. В продюсировании было то же самое. Моя задача была координировать работу режиссёра, оператора, надо было привлечь нужных актёров. Да, я не умел играть как актер, не умел быть режиссером, но я брал лучших, генерировал, объединял, направлял, и в итоге мы получали продукт конечный. Работу в муниципалитете я воспринимал именно так, что глава администрации — менеджер, который должен набирать профессионалов, работать с заинтересованными лицами и в итоге выдавать максимально полезный и правильный результат».

Данилов согласился ответить и на вопрос о долгах, которые тянутся за ним ещё с прошлой работы. Он признался, что долг остаётся крупным, но большая его часть уже погашена.

«Конечно, долг остался. Это все в процессе, у меня с зарплаты снимаются деньги, и задолженность погашается, — сообщил он, не уточняя сумму. — Ну, приличный долг, так скажем. В том, чтобы озвучивать сумму, думаю, нет такой острой необходимости. Мои долги — это долги прошлого, это бизнес. Когда меня спрашивали определенные структуры, я объяснял, почему они возникли. Это не потому, что я такой. Просто я был директором компании, и как директор понес сублимарную ответственность, когда все ушли, а директор остался. В итоге, долг с компании переписали на директора. Это не потому, что я там что-то где-то взял и куда-то убежал. Поскольку у компании был большой долг, я погасил уже больше половины. Потихонечку гашу и дальше. Это было в кинобизнесе как раз».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»