Славск возглавил коммунальщик из Балтийска (фото)

Администрацию Славского округа возглавил единоросс Сергей Яцков, исполнявший с конца июля обязанности главы администрации после ухода Эдуарда Кондратова. Таким образом, он стал вторым главой в Калининградской области, назначенным по новым правилам (Яцков одновременно возглавил администрацию Славска и стал главой города).

В администрации округа уточняют, что решение об избрании Яцкова окружными депутатами было принято единогласно.

«Уверены, что богатый управленческий опыт и целеустремленность Сергея Яцкова станут залогом эффективного развития нашего района», — отмечает пресс-служба.

Напомним, что в июле этого года его предшественник Эдуард Кондратов, возглавлявший муниципалитет с 2018 года, объявил, что у него «просто есть другие планы».

Отметим, что Сергей Яцков с 2014 по 2016 года возглавлял Тургеневское сельское поселение, потом был директором МБУ «Благоустройство» в Балтийске, а в сентябре прошлого года стал победителем довыборов в совет депутатов Балтийского городского округа по округу № 12. За него проголосовало 183 избирателя или 36,4% от участников довыборов.