«У меня другие планы»: Эдуард Кондратов ушёл с поста главы администрации Славска

«У меня другие планы»: Эдуард Кондратов ушёл с поста главы администрации Славска
Эдуард Кондратов. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Эдуард Кондратов объявил об уходе с поста главы администрации Славского округа. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что вместе с жителями ему удалось «реализовать множество проектов, улучшить инфраструктуру, создать комфортные условия для жизни и труда».

«Уверен, что дальнейшее развитие нашего района будет продолжено. Вместе можно преодолевать любые преграды и строить будущее, полное возможностей и надежд», — написал Кондратов.

«Новому Калининграду» экс-глава сообщил, что сегодня состоялся совет депутатов, и его отставку приняли, утвердив на освободившееся место единоросса Сергея Яцкова.

«Я собираюсь выдвигаться в депутаты районного совета от „Единой России“, — сообщил Кондратов о своих планах. — Не то, чтобы меня не устраивала моя должность, у меня просто есть другие планы».

Эдуард Кондратов работал на посту главы администрации Славска с 2018 года. С 2016 года он был заместителем главы администрации муниципалитета. Ранее занимал должность начальника отдела строительства и другие должности в администрации Зеленоградска.

Отметим, что директор МБУ «Благоустройство» Сергей Яцков в сентябре прошлого года стал победителем довыборов в совет депутатов Балтийского городского округа по округу № 12. За него проголосовало 183 избирателя, или 36,4 % от участников довыборов.

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