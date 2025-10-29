В Польше заявили о перехвате российского самолёта над Балтийским морем

Два истребителя ВВС Польши перехватили российский самолет Ил-20, который предположительно выполнял разведывательную миссию над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил Польши.

28 октября пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, отметили в командовании.

По данным польской стороны, самолет находился в международном воздушном пространстве, не предоставив план полета. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Ранее Литва обвинила российские военные самолёты в нарушении своего воздушного пространства. В Минобороны России в ответ на заявление литовской стороны заявили, что российские истребители Су-30 23 октября совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области.

