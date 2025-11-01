Источник: глава Гвардейска Анна Сбойнова намерена увеличить число своих замов

Назначенная главой Гвардейска Анна Сбойнова планирует увеличить число заместителей с трёх до пяти. Это следует из новой структуры администрации Гвардейского округа, сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией.

«У прежних глав администрации традиционно было по три заместителя. В новой структуре их пять. По всей видимости, за изменением структуры последует внесение изменений в бюджет округа», — сообщил собеседник «Нового Калининграда». В новой структуре администрации представлены первый заместитель, заместитель по социальным вопросам, заместитель — начальник управления культуры, молодежи и спорта, заместитель — начальник управления развития территории и благоустройства, заместитель — начальник финансового управления.

Отметим, что в Правдинске и Светлогорске у глав администраций по два заместителя, в Зеленоградске и Гурьевске — по три, в Калининграде — семь заместителей главы администрации.

Анна Сбойнова (до смены фамилии Анна Солодкая) была назначена на пост главы Гвардейска 29 октября. Она стала одной из первых в области глав, назначенных после реформы местного самоуправления, ликвидировавшей «двуглавость» в муниципалитетах. Сбойнова исполняла обязанности главы администрации после перехода Максима Коломийца в правительство области, ранее была первым заместителем главы администрации.