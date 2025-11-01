Источник: глава Гвардейска Анна Сбойнова намерена увеличить число своих замов

Источник: глава Гвардейска Анна Сбойнова намерена увеличить число своих замов
Анна Сбойнова. Фото: администрация Гвардейского округа
Все новости по теме: Муниципалитеты

Назначенная главой Гвардейска Анна Сбойнова планирует увеличить число заместителей с трёх до пяти. Это следует из новой структуры администрации Гвардейского округа, сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией.

«У прежних глав администрации традиционно было по три заместителя. В новой структуре их пять. По всей видимости, за изменением структуры последует внесение изменений в бюджет округа», — сообщил собеседник «Нового Калининграда». В новой структуре администрации представлены первый заместитель, заместитель по социальным вопросам, заместитель — начальник управления культуры, молодежи и спорта, заместитель — начальник управления развития территории и благоустройства, заместитель — начальник финансового управления.

Отметим, что в Правдинске и Светлогорске у глав администраций по два заместителя, в Зеленоградске и Гурьевске — по три, в Калининграде — семь заместителей главы администрации.

Анна Сбойнова (до смены фамилии Анна Солодкая) была назначена на пост главы Гвардейска 29 октября. Она стала одной из первых в области глав, назначенных после реформы местного самоуправления, ликвидировавшей «двуглавость» в муниципалитетах. Сбойнова исполняла обязанности главы администрации после перехода Максима Коломийца в правительство области, ранее была первым заместителем главы администрации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter