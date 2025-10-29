Главой Гвардейска стала экс-директор мамоновского МФЦ

В Гвардейске после голосования депутатов окружного совета на пост главы назначили Анну Сбойнову, исполнявшую обязанности главы администрации округа после ухода с этого поста Максима Коломийца.
Как сообщили «Новому Калининграду» в окрсовете, Сбойнову избрали единогласно, а второй кандидатуре, Ирине Мартыновой, голосов не досталось. Две эти кандидатуры были одобрены конкурсной комиссией днём ранее. Тогда же Сбойнова и Мартынова «представили свои программы эффективного развития округа».
Отметим, что Анна Сбойнова с мая 2015 года по февраль 2017 года была руководителем МФЦ в Мамоново.Ушедший с поста главы администрации Максим Коломиец в сентябре этого года был назначен на пост министра по внутренней политике Калининградской области. Ранее Коломиец сообщил «Новому Калининграду», что в Гвардейском округе больше работать не планирует. Максим Коломиец, к слову, уже был в кресле главы этого министерства, но марте 2017 года был отправлен в отставку Антоном Алихановым, бывшим на тот момент главной региона. Тогда же он возглавил администрацию Гвардейского городского округа вместо Александра Торбы.