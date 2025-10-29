Главой Гвардейска стала экс-директор мамоновского МФЦ

Главой Гвардейска стала экс-директор мамоновского МФЦ
Анна Сбойнова. Фото: администрация Гвардейского округа
Все новости по теме: Чиновники

В Гвардейске после голосования депутатов окружного совета на пост главы назначили Анну Сбойнову, исполнявшую обязанности главы администрации округа после ухода с этого поста Максима Коломийца.

Как сообщили «Новому Калининграду» в окрсовете, Сбойнову избрали единогласно, а второй кандидатуре, Ирине Мартыновой, голосов не досталось. Две эти кандидатуры были одобрены конкурсной комиссией днём ранее. Тогда же Сбойнова и Мартынова «представили свои программы эффективного развития округа».

Отметим, что Анна Сбойнова с мая 2015 года по февраль 2017 года была руководителем МФЦ в Мамоново.

Ушедший с поста главы администрации Максим Коломиец в сентябре этого года был назначен на пост министра по внутренней политике Калининградской области. Ранее Коломиец сообщил «Новому Калининграду», что в Гвардейском округе больше работать не планирует. Максим Коломиец, к слову, уже был в кресле главы этого министерства, но марте 2017 года был отправлен в отставку Антоном Алихановым, бывшим на тот момент главной региона. Тогда же он возглавил администрацию Гвардейского городского округа вместо Александра Торбы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter