СМИ: Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа в Калининград

Литва и Россия ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининград. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на литовские СМИ.

Литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid и компания «Газпром» могут договориться о сокращении срока действия договора и повышении цен на услуги. Еврокомиссия, пишет агентство, якобы проинформирована об этом процессе.

Действующее 10-летнее соглашение между сторонами подписано в конце декабря 2015 года и скоро истекает. Предыдущее было подписано в конце 1999 года. По данным главы Минэнерго Литвы, Вильнюс ежегодно получает до 20 млн евро дохода от транзита газа в Калининград.

Ранее Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область.

