Литва: продление соглашения о транзите газа в Калининград согласуют до конца года

Литва ведет технические разговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского природного газа в Калининград, срок действия которого истекает в этом году. Они должны быть согласованы до конца года, заявил министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Во-первых, у нас был общеевропейский процесс [по транзиту калининградского газа], в котором также участвовала Ассоциация европейских регуляторов (ACER). Я бы не назвал это переговорами, это просто технические разговоры, которые, конечно, сейчас идут и должны быть согласованы до конца года», — сказал Вайчюнас.

Он также отметил, что условия обсуждаются. «Пока не будет договорено относительно всех аспектов, результаты не будут обнародованы», — подчеркнул Вайчюнас.

Министр добавил, что Литва не рассматривает прекращение транзита газа в Калининград, поскольку этот вопрос решается на уровне ЕС. «Мы должны понимать, что это транзит газа с территории России на территорию России, он осуществляется через нашу инфраструктуру, и поэтому он должен осуществляться в соответствии с европейскими стандартами транзита, а также европейским законодательством и отвечать нашим интересам — это основные принципы, которыми мы руководствуемся», — пояснил Вайчюнас. По его словам, годовой доход Литвы от транзита газа в Калининград составляет до 20 млн евро.

Глава Минэнерго не стал комментировать возможные результаты переговоров, но подчеркнул, что Литва стремится к наилучшим условиям для своих потребителей.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!