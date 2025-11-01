СМИ: первым замом губернатора Калининградской области станет чиновник из Тулы

Первым заместителем губернатора Калининградской области должен стать экс-председатель тульского правительства Валерий Шерин. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил портал «Тульские новости», уточнивший, что в регион Шерин переедет на следующей неделе.

«На следующей неделе Шерин выйдет на пост первого замгубернатора в Калининграде, — пишет издание. — Экс-председатель тульского правительства Валерий Шерин займет кресло первого замгубернатора Калининградской области уже после ноябрьских праздников».

Ранее издание сообщало, что Шерин считался главным претендентом на должность председателя калининградского правительства.

8 октября 2018 года Валерий Шерин был назначен на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области. Покинул пост он осенью 2022 года, став заместителем главы «Роскосмоса», после чего был назначен на должность гендира ООО «Союзметаллсервис».