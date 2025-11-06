Беспрозванных назначил своим первым замом заместителя главы «Роскосмоса»

В четверг, 6 ноября, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных официально представил своего первого заместителя. Им стал экс-председатель тульского правительства и экс-заместитель главы «Роскосмоса» Валерий Шерин. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, Шерин будет отвечать за инфраструктурное развитие региона, градостроительную политику, земельные отношения, экологию, ЖКХ, строительство и тарифы.

«Необходимо консолидировать функции этих ведомств для обеспечения рационального пространственного развития региона. Очень важная задача — разобраться с долгостроями, незавершёнными стройками по вине недобросовестных подрядчиков. Также Валерий Шерин будет координировать подготовку к 80-летию Калининградской области. Здесь важно реализовать проекты не только в знаковом 2026 году, но и заложить основу для изменений на будущие пять лет, до следующего юбилея региона», — отмечается в сообщении.

Также у губернатора появилось еще два заместителя: Наталья Шимченок, за которой «остаются обязанности руководителя аппарата и курирование программы „Герои 39“», и Сергей Булычев — он «будет представлять интересы регионального правительства в Законодательном Собрании. Станет ответственным за реализацию Программы конкретных дел, которые разрабатываем совместно с жителями, главами муниципалитетов и депутатами».

Как пояснили в правительстве, кадровые решения «продиктованы задачами по развитию региона». «Новая структура позволит перестроить управленческие процессы, сделать их эффективнее и повысить контроль за реализацией проектов», — рассчитывают областные власти.

Напомним, 21 октября стало известно, что в правительстве Калининградской области ввели три новые должности заместителей губернатора. Также вводится должность заместителя председателя правительства — представителя губернатора в Заксобрании. Соответствующие поправки в Устав региона и уставный закон утвердили депутаты Заксобрания на заседании 21 октября. В пресс-службе правительства утверждают, что «на данном этапе» эти структурные изменения не повлекут увеличения финансирования и штатной численности.

1 ноября СМИ сообщили, что первым заместителем губернатора Калининградской области должен стать экс-председатель тульского правительства Валерий Шерин.