Беларусь — Литве: мы не несем ответственности за последствия закрытия границы

Беларусь не несет ответственности за негативные последствия, спровоцированные решением Литвы закрыть границы. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил официальный представитель белорусского МИД Руслан Варанков.

«Мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов. Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом», — сказал он, подчеркнув, что о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи.

«В интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу», — добавил Варанков.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на главу литовского кабмина Ингу Ругинене сообщили, что Литва решила обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить вернуться домой своим грузовым автомобилям, застрявшим у КПП на белорусской территории. При этом премьер-министр балтийской республики подчеркнула, что просьба не будет сопровождаться изменениями в пограничном режиме. «Граница останется закрытой», — отметила она.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полётам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов. В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на КПП застряли 5 тыс. литовских фур.

