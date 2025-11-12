В Зеленоградске определили трёх кандидатов на пост главы

В Зеленоградске определили трёх кандидатов на пост главы
Фото: газета Волна
Все новости по теме: Чиновники

В Зеленоградске в среду, 12 ноября, определили трёх кандидатов на пост главы округа. Как сообщает газета «Волна», через конкурсный отбор комиссии прошли бывший глава администрации Гусева Александр Китаев, замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой и предприниматель Александр Андреев.

«По результатам работы комиссией принято решение признать конкурс состоявшимся. Для проведения голосования по избранию главы округа окружному Совету депутатов представлены все трое кандидатов», — уточняет издание.

Избирать главу собираются на заседании окружного Совета депутатов 14 ноября. Отметим, что в список не попал действующий глава администрации Сергей Кошевой.

Ранее «Новый Калининград» сообщал со ссылкой на источник, что глава администрации Гусевского округа Александр Китаев в минувшую пятницу попрощался со своими сотрудниками, чтобы перейти на работу в Зеленоградск.

«Попрощался со всеми. Почти плакал. По неподтвержденной пока информации, новым главой администрации Гусева хотят назначить Олега Кутина, ранее возглавлявшего Нестеровский район, затем работавшего в мэрии Калининграда, правительстве области и БФУ им. И. Канта», — рассказал собеседник «Нового Калининграда».

Сам Китаев при этом от комментариев отказался.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter