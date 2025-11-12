В Зеленоградске определили трёх кандидатов на пост главы

В Зеленоградске в среду, 12 ноября, определили трёх кандидатов на пост главы округа. Как сообщает газета «Волна», через конкурсный отбор комиссии прошли бывший глава администрации Гусева Александр Китаев, замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой и предприниматель Александр Андреев.

«По результатам работы комиссией принято решение признать конкурс состоявшимся. Для проведения голосования по избранию главы округа окружному Совету депутатов представлены все трое кандидатов», — уточняет издание.

Избирать главу собираются на заседании окружного Совета депутатов 14 ноября. Отметим, что в список не попал действующий глава администрации Сергей Кошевой.

Ранее «Новый Калининград» сообщал со ссылкой на источник, что глава администрации Гусевского округа Александр Китаев в минувшую пятницу попрощался со своими сотрудниками, чтобы перейти на работу в Зеленоградск.

«Попрощался со всеми. Почти плакал. По неподтвержденной пока информации, новым главой администрации Гусева хотят назначить Олега Кутина, ранее возглавлявшего Нестеровский район, затем работавшего в мэрии Калининграда, правительстве области и БФУ им. И. Канта», — рассказал собеседник «Нового Калининграда».

Сам Китаев при этом от комментариев отказался.