Источники: глава администрации Гусева уходит на пост главы Зеленоградска

Глава администрации Гусевского округа Александр Китаев в пятницу попрощался с сотрудниками администрации, рассказал «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что Китаев примет участие в конкурсе на должность главы Зеленоградска.

«Попрощался со всеми. Почти плакал. По неподтвержденной пока информации, новым главой администрации Гусева хотят назначить Олега Кутина, ранее возглавлявшего Нестеровский район, затем работавшего в мэрии Калининграда, правительстве области и БФУ им. И. Канта», — рассказал собеседник «Нового Калининграда».

По данным другого источника, Александру Китаеву предложили принять участие в конкурсе на должность главы Зеленоградска, которая остается вакантной после переизбрания депутатов местного Совета. Конкурс на пост главы состоится 12 ноября. «По нашей информации, в правительстве намеревались сохранить пост за прежним главой администрации Сергеем Кошевым. Уголовное дело против него, возбужденное еще восемь лет назад, в настоящее время рассматривается в суде в Санкт-Петербурге, однако это не является препятствием для участия в конкурсе, поскольку официально Кошевой не является осужденным. Более того, исход дела пока не определён, обвинение в суде может развалиться. Человек девять лет руководил муниципалитетом, несмотря на тянувшееся почти всё это время уголовное дело, и муниципалитет показывал хорошие результаты. Однако, видимо, в правительстве решили переиграть», — рассказал источник.

В правительстве области оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли. Сам Александр Китаев от комментариев воздержался.

Напомним, после завершения полномочий прошлого состава Совета депутатов глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой ушёл в отставку. В настоящее время пост главы администрации временно занимает бывший прокурор Зеленоградского района Сергей Заболотный, перешедший на работу в администрацию округа в 2021 году.

На сайте администрации Гусева говорится, что Александр Китаев родился в 1983 году в пос. Калининское Гусевского района, «живёт там и сегодня». В администрации Гусева работал с 2014 года, с 2018 года возглавляет местную администрацию. В 2024 году был избран главой Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской области».

В 2025 году в Калининградской области изменили схему управления муниципалитетами, теперь в них предусмотрен только один глава, назначаемый по конкурсу местными депутатами. По новым правилам уже назначили глав в семи муниципалитетах, в которых в сентябре состоялись выборы новых созывов депутатских советов. Последним оставался Зеленоградск.