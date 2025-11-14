Главой Зеленоградского округа стал экс-сити-менеджер Гусева Александр Китаев

Главой Зеленоградского округа стал экс-сити-менеджер Гусева Александр Китаев
Фото: окружной Совет депутатов Зеленоградского МО
Все новости по теме: Чиновники

На заседании окружного Совета депутатов 14 ноября главой Зеленоградского округа избрали Александра Китаева. Его кандидатуру поддержали единогласно. Информация об этом размещена на странице Совета депутатов «ВКонтакте».

На должность главы были представлены три кандидата, отобранные комиссией для участия в конкурсе, — бывший глава администрации Гусева Александр Китаев, замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой и предприниматель Александр Андреев. Заслушав кандидатов, и ознакомившись с программами развития округа, депутаты единогласно проголосовали за избрание главой округа Александра Китаева.

«Основными принципами деятельности на посту главы Зеленоградского округа Александр Китаев считает преемственность, комплексность и продолжение развития муниципалитета, дальнейшую реализацию проектов и программ, улучшение качества жизни местного населения», — отмечает окружный Совет депутатов.

Александр Китаев родился в 1983 году в поселке Калининское Гусевского округа. С отличием окончил Гусевский сельскохозяйственный техникум, а затем КГТУ. Работал в государственных учреждениях, коммерческих структурах, создал и возглавил строительное предприятие. С 2014 года работал в администрации Гусевского городского округа, где прошел путь от начальника отдела газификации и ТЭК управления ЖКХ до главы администрации.

В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХигС при Президенте РФ по программе «Развитие региональных команд». С 2021 года возглавляет Ассоциацию «Совет муниципальных образований Калининградской области». В 2024 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечен благодарностью Президента РФ.

Ранее «Новый Калининград» сообщал со ссылкой на источник, что глава администрации Гусевского округа Александр Китаев попрощался со своими сотрудниками, чтобы перейти на работу в Зеленоградск.

«Попрощался со всеми. Почти плакал. По неподтвержденной пока информации, новым главой администрации Гусева хотят назначить Олега Кутина, ранее возглавлявшего Нестеровский район, затем работавшего в мэрии Калининграда, правительстве области и БФУ им. И. Канта», — рассказал собеседник «Нового Калининграда».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter