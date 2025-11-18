Литва планирует создать интегрированную систему ПВО

В Литве должна быть создана интегрированная система противовоздушной обороны, заявил, главный советник президента республики Дейвидас Матуленис. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Было принято решение о необходимости создания интегрированной системы противовоздушной обороны, в которой будут участвовать армия, Служба охраны государственной границы и Служба общественной безопасности», — сказал Матуленис. По его словам, необходимы меры по обнаружению и нейтрализации объектов, закупки которых будут осуществляться за счет запланированных ассигнований.

Кроме того, Министерство транспорта проведет анализ использования технологий компании Telecentras для защиты воздушного пространства. Министерство энергетики обяжет предприятия критической инфраструктуры инвестировать в системы обнаружения объектов. Финансирование может осуществляться за счет Министерства обороны.

Советник также сообщил, что на 2027 год запланированы крупнейшие за последние годы учения по национальной обороне. По его словам, закупки должны быть осуществлены в течение трех лет, при этом другие нужды национальной обороны от этого не пострадают. «Необходимо будет пересмотреть приоритеты, но я не думаю, что это повлияет на реализацию проекта дивизии», — подчеркнул Матуленис. По его словам, Вооружённым силам Литвы придется решить, как распределить и, при необходимости, сэкономить средства. Он отметил, что расходы на систему составят «несколько сотен миллионов евро».

Ранее сообщалось, что приоритетами Литвы в рамках льготного оборонного кредита ЕС являются закупки дронов, систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.