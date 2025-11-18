Литва планирует создать интегрированную систему ПВО

Все новости по теме: Литва
Литва планирует создать интегрированную систему ПВО

В Литве должна быть создана интегрированная система противовоздушной обороны, заявил, главный советник президента республики Дейвидас Матуленис. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Было принято решение о необходимости создания интегрированной системы противовоздушной обороны, в которой будут участвовать армия, Служба охраны государственной границы и Служба общественной безопасности», — сказал Матуленис. По его словам, необходимы меры по обнаружению и нейтрализации объектов, закупки которых будут осуществляться за счет запланированных ассигнований.

Кроме того, Министерство транспорта проведет анализ использования технологий компании Telecentras для защиты воздушного пространства. Министерство энергетики обяжет предприятия критической инфраструктуры инвестировать в системы обнаружения объектов. Финансирование может осуществляться за счет Министерства обороны.

Советник также сообщил, что на 2027 год запланированы крупнейшие за последние годы учения по национальной обороне. По его словам, закупки должны быть осуществлены в течение трех лет, при этом другие нужды национальной обороны от этого не пострадают. «Необходимо будет пересмотреть приоритеты, но я не думаю, что это повлияет на реализацию проекта дивизии», — подчеркнул Матуленис. По его словам, Вооружённым силам Литвы придется решить, как распределить и, при необходимости, сэкономить средства. Он отметил, что расходы на систему составят «несколько сотен миллионов евро».

Ранее сообщалось, что приоритетами Литвы в рамках льготного оборонного кредита ЕС являются закупки дронов, систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter