Литва намерена потратить кредит ЕС на закупку БПЛА и средств ПВО

Приоритетами Литвы в рамках льготного оборонного кредита ЕС являются закупки дронов, систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, заявила министр обороны республики Довиле Шакалене. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Европейская комиссия выделила Литве кредит на сумму 6,375 млрд евро на укрепление обороноспособности из специальной программы Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Шакалене указала, что размера этой поддержки явно недостаточно для ВС республики: «Инструмент SAFE дал определенный импульс, в число наших приоритетов входят как противовоздушная оборона, так и закупки, непосредственно связанные с беспилотниками и мерами борьбы с ними. Однако, видимо, необходим либо второй инструмент SAFE, либо другие дополнительные меры, поскольку обстоятельства действительно вынуждают нас действовать».

Она также отметила, что ее «обнадеживает» тот факт, что в Евросоюзе осознали необходимость выделения не только средств на обеспечение обороны отдельным государствам, но и создание дополнительных общих финансовых инструментов быстрого действия. По ее словам, в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС будет предусмотрено больше средств для финансирования обороны. «Все понимают, что для нужд обороны, особенно учитывая меняющийся ландшафт угроз, безусловно, потребуются значительные средства, но они (бюджетные средства) будут выделены слишком поздно, нам действительно нужно действовать сейчас», — сказала Шакалене.

В начале сентября сообщалось, что Литва рассчитывает на кредиты на сумму 8 млрд евро из средств специальной программы Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). «Это инвестиции, которые укрепят нашу национальную оборону, укрепят линию обороны стран Балтии и поддержат Украину», — говорил президент Гитанас Науседа.

Кроме того, глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович заявил, что укрепление охраны границы Литвы с Калининградской областью требует оборонных инвестиций в размере 100 млн евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне сообщила, что Еврокомиссия намерена увеличить финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград российскими поездами.