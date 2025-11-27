В Калининграде утвердили новую схему избирательных округов (фото)

В Калининграде утвердили новую схему избирательных округов (фото)
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Выборы

Совет депутатов Калининграда утвердил новую схему избирательных округов. Решение было принято на внеочередном заседании в среду, 26 ноября.

В тот же день вопрос обсудила комиссия по местному самоуправлению и социальной политике. При составлении новой схемы учитывалась численность избирателей на 1 июля 2025 года — 429 370 человек. Предыдущая схема округов была утверждена в 2020 году. За прошедшие пять лет количество избирателей выросло почти на 30 тыс. человек. Согласно новой схеме, средняя численность избирателей в округе составила 14 312 человек. В Московском районе Калининграда десять округов (с первого по десятый), в Ленинградском — двенадцать (с 11-го по 22-й), в Центральном — восемь (с 23-го по 30-й). Теперь во всех округах расположены избирательные участки только своего района — в одном округе не объединяются участки из разных районов, как это было ранее.

«Расширение народного представительства — это всегда хорошо, поэтому я буду голосовать за», — прокомментировал депутат Сергей Севостьянов. В итоге новую схему сроком на десять лет поддержали 22 депутата, один проголосовал против.

Количество депутатов в горсовете Калининграда увеличили с 27 до 30 в октябре 2025 года. Соответствующие изменения внесли в устав городского округа.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter