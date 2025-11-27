В Калининграде утвердили новую схему избирательных округов (фото)

Совет депутатов Калининграда утвердил новую схему избирательных округов. Решение было принято на внеочередном заседании в среду, 26 ноября.

В тот же день вопрос обсудила комиссия по местному самоуправлению и социальной политике. При составлении новой схемы учитывалась численность избирателей на 1 июля 2025 года — 429 370 человек. Предыдущая схема округов была утверждена в 2020 году. За прошедшие пять лет количество избирателей выросло почти на 30 тыс. человек. Согласно новой схеме, средняя численность избирателей в округе составила 14 312 человек. В Московском районе Калининграда десять округов (с первого по десятый), в Ленинградском — двенадцать (с 11-го по 22-й), в Центральном — восемь (с 23-го по 30-й). Теперь во всех округах расположены избирательные участки только своего района — в одном округе не объединяются участки из разных районов, как это было ранее.

«Расширение народного представительства — это всегда хорошо, поэтому я буду голосовать за», — прокомментировал депутат Сергей Севостьянов. В итоге новую схему сроком на десять лет поддержали 22 депутата, один проголосовал против.

Количество депутатов в горсовете Калининграда увеличили с 27 до 30 в октябре 2025 года. Соответствующие изменения внесли в устав городского округа.

