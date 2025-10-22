Число депутатов в горсовете Калининграда увеличивают до 30

Количество депутатов в горсовете Калининграда увеличивают с 27 до 30, как и число избирательных округов. Соответствующие изменения в устав городского округа были внесены на заседании в среду, 22 октября.

Решение объясняют увеличением числа избирателей в последние годы. Изменение должно быть применено к выборам депутатов предстоящего восьмого созыва, которые состоятся осенью 2026 года. Публичные слушания по проекту устава прошли 13 октября и признаны состоявшимися. На них присутствовало 24 человека.

В сентябре горсовет отменил поправки в Устав города о введении «одноглавого» управления Калининградом, утвержденные в июне 2025 года. Минюст отказал в госрегистрации решения о внесении изменений в Устав из-за возникших противоречий со вступившими в силу позднее федеральным и региональным законами. Основная «нестыковка» состояла в том, что глава Калининграда и администрации в одном лице «должен избираться не из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а из числа кандидатов, представленных губернатором Калининградской области». Выявленные противоречия необходимо было устранить.

В настоящее время глава города (он же председатель горсовета) избирается депутатами из своего числа (этот пост занимает Олег Аминов), глава администрации назначается депутатами горсовета по итогам конкурса (должность занимает Елена Дятлова). После внесения изменений должности главы города и главы администрации будут объединены в одну. По новой схеме руководитель областного центра будет назначаться после выборов в горсовет Калининграда следующего созыва.