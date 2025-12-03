Полиция: экс-глава Калининградского УМВД Александр Сокрутенко ушел на повышение

Полиция: экс-глава Калининградского УМВД Александр Сокрутенко ушел на повышение
Александр Сокрутенко
Все новости по теме: Полиция

Экс-глава УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко покинул свой пост в связи с переходом на вышестоящую должность. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о смене руководства местной полиции.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации генерал-майор А.Н. Сокрутенко был назначен на вышестоящшую должность — начальник Департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. В настоящее время обязанности руководителя УМВД временно исполняет полковник Сергей Рейсон», — сообщили в полиции.

От комментариев насчет кандидатуры будущего руководителя УМВД в ведомстве воздержались, уточнив, что информация об этом будет опубликована после официального назначения.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter