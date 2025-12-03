Полиция: экс-глава Калининградского УМВД Александр Сокрутенко ушел на повышение

Экс-глава УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко покинул свой пост в связи с переходом на вышестоящую должность. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя информацию о смене руководства местной полиции.

«В соответствии с указом Президента Российской Федерации генерал-майор А.Н. Сокрутенко был назначен на вышестоящшую должность — начальник Департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. В настоящее время обязанности руководителя УМВД временно исполняет полковник Сергей Рейсон», — сообщили в полиции.

От комментариев насчет кандидатуры будущего руководителя УМВД в ведомстве воздержались, уточнив, что информация об этом будет опубликована после официального назначения.