Власти намерены установить штрафы за неправомерное использование беспилотников

В Калининградской области планируют ввести штрафы за несоблюдение запретов на использование беспилотных воздушных судов (БПЛА) над территорией региона и прилегающими территориальными водами. Документ, предполагающий дополнение областного Кодекса об административных правонарушениях соответствующей статьей прошел процедуру оценки регулирующего воздействия в феврале 2026 года, инициатором стало министерство развития инфраструктуры области.

Власти предлагают дополнить седьмую главу регионального КоАП статьей 70-2 «Несоблюдение запретов на использование беспилотных воздушных судов над территорией Калининградской области и прилегающими территориальными водами в границах Калининградской области, установленных нормативными правовыми актами губернатора Калининградской области, принятыми в целях реализации мер, связанных с введением режима (уровня базовой готовности)». Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности, установленной федеральным КоАП, граждан предлагают предупреждать или штрафовать на 1-3 тыс. руб., должностных лиц — на 10-20 тыс. руб., юрлиц — на 20-50 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы составят 3-5 тыс., 20-50 тыс. и 50-300 тыс. соответственно.

Предполагается, что дела об административных правонарушениях будет рассматривать министерство по развитию инфраструктуры, предварительные сроки вступления норм в силу — 1 сентября 2026 года.

Отметим, что для утверждения поправок в областной КоАП потребуется одобрение Законодательного собрания Калининградской области.

Напомним, в апреле 2025 года в Калининградской области ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. Он действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».
