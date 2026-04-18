Глава администрации Мамоново возглавил Багратионовский округ

Андрей Семиков (слева). Фото: Ольга Саяпина / Новый Калининград
Глава администрации Мамоново Андрей Семиков назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Багратионовского округа. Жителей Багратионовска об этом оповестили через портал муниципалитета «ВКонтакте» вечером 17 апреля, а соответствующее решение окружного Совета депутатов было принято еще 15 апреля.

О том, что в Мамоново временно исполняющей обязанности главы администрации назначена Анна Пушкина, через официальный паблик пока не сообщали, однако на сайте муниципалитета ее фамилия в новой должности уже появилась.

Напомним, что Семиков исполнял обязанности главы администрации Мамоново с декабря 2018 года, а в феврале 2019-го лишился приставки и.о.. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Янтарного.

Анна Пушкина, как и Семиков, является членом партии «Единая Россия». Она родилась в Мамоново в 1987 году и в должности первого зама Семикова работала с 2019 года.

