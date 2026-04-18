Глава администрации Мамоново возглавил Багратионовский округ

Глава администрации Мамоново Андрей Семиков назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Багратионовского округа. Жителей Багратионовска об этом оповестили через портал муниципалитета «ВКонтакте» вечером 17 апреля, а соответствующее решение окружного Совета депутатов было принято еще 15 апреля.

О том, что в Мамоново временно исполняющей обязанности главы администрации назначена Анна Пушкина, через официальный паблик пока не сообщали, однако на сайте муниципалитета ее фамилия в новой должности уже появилась.

Напомним, что Семиков исполнял обязанности главы администрации Мамоново с декабря 2018 года, а в феврале 2019-го лишился приставки и.о.. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Янтарного.

Анна Пушкина, как и Семиков, является членом партии «Единая Россия». Она родилась в Мамоново в 1987 году и в должности первого зама Семикова работала с 2019 года.