Патриарха Кирилла попросили вразумить ныряющих в купель голыми

Организация «Трезвая Россия» направила главе РПЦ Патриарху Кириллу письмо с просьбой поручить всем региональным представителям объяснить верующим, что крещенские купания в «непристойном виде» вульгарны и недопустимы. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает «РИА Новости».



«Суть мудрого наставничества является важной составляющей Русской православной церкви. Приверженность к традициям и религиозным канонам является сутью и духом крещенских купаний. Многих из нас настораживает тот факт, что участие в данном процессе в ряде случаев имеет поверхностный характер», — процитировали в издании слова федерального координатора проекта «Трезвая Россия» Яна Иванова.

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Авторы инициативы считают, что фотографии и видеоролики «обнаженных девушек, ныряющих в купель ради красивых публикаций в сети Instagram, вызывают диссонанс». В издании отметили, что члены организации не видят в таких купаниях ничего общего с верой.

«Прошу вас поручить всем вашим региональным представителям провести наставнические, информационно-разъяснительные работы о недопустимости принятия участия в таких светлых праздниках в обнаженном и непристойном виде», — уточняется в письме.