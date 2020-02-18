Эксперты рассказали о способах продажи нелегального алкоголя в интернете

Эксперты рассказали о способах продажи нелегального алкоголя в интернете
Виталий Невар / Новый Калининград
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Эксперты Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в сети Интернет «Щит» (ЦМАПИ) выяснили, какими способами в интернете чаще всего продают нелегальный алкоголь, передает информационное агентство RNS со ссылкой на онлайн-исследование организации. Среди наиболее популярных вариантов продажи контрафакта — подарочные корзины, букеты и дополнения к сувенирной продукции.

«В целях онлайн-сбыта алкогольной продукции используются следующие распространенные механизмы: ...Опосредованные продажи алкоголя несертифицированными алкомаркетами (алкоголь в составе подарочных корзин, букетов; дополнение к сувенирной продукции); Услуги „алкоголь в аренду“ (поисковые запросы в системе „Яндекс“ по семантическому ядру и ключевым словам: водка в аренду, алкоголь в аренду, алкоголь в аренду ночью), сопровождающиеся составлением договора аренда товара на определенный срок и внесением залоговой (страховой) суммы», — привели результаты в издании.

Выяснилось, что чаще всего нелегальный алкоголь продают сайты-однодневки, которые копируют механизмы видеопиратов и онлайн-казино. Также продажей незаконного спиртного занимаются функционирующие в ночное время суток сайты, недоступные в течение дня, и пользователи соответствующих групп в соцсетях.

«[Алкогольную продукцию] распространяют сервисы „алкоголь в подарок“, дополняющие незначительные продажи мелкой галантереи — магнитов, зажигалок — подарочной алкогольной продукцией», — рассказали в ЦМАПИ. По данным издания, за три месяца в российском сегменте интернета найдено свыше 12 тыс. сообщений на тему круглосуточной дистанционной продажи алкоголя. В 72% случаев подобные услуги публикуются в социальных сетях, в 21% — в мессенджерах, еще в 3% — в блогах, а в 2% — на форумах и в микроблогах.

Напомним, за прошедший год в Калининградской области вывели из оборота 212 тысяч литров нелегального алкоголя, а в отношении продающих контрафактное спиртное лиц возбудили 13 уголовных дел.

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