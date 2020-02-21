В РПЦ посоветовали атеистам «смириться» с упоминанием Бога в Конституции РФ

В РПЦ посоветовали атеистам, являющимся «меньшинством» в России, «смириться» с упоминанием Бога в Конституции страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова викария патриарха Кирилла, заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова).



Духовник рассказал, что в Основных законах содержатся не только правовые, но и мировоззренческие посылы. Среди них отмечается и то, каким российский народ хочет видеть свое общество.

«Совершенно не случайно прозвучали предложения упомянуть в Конституции: веру в Бога, русский народ (русский язык, русскую культуру), традиционные ценности, определение семьи как союза мужчины и женщины, указание на преемство Российской империи. Те, кто выдвигает эти предложения, — и я в том числе, — считают, что Основной закон не должен быть просто „регламентом государственного устройства“. Основной закон должен быть одним из ориентиров развития страны, в том числе с точки зрения мировоззренческой», — процитировали слова епископа в издании.

По мнению епископа, большая часть россиян верят в Бога. «Никто не отрицает, что среди россиян есть и атеисты, однако как меньшинству монархистов следует смириться с упоминанием о демократическом строе в Конституции (да, в Великобритании как будто бы монархия сочетается с демократией, но государственный строй очевидно не монархический), так и меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога (повторю — как бы она ни выражалась) является одной из мировоззренческих основ жизни нашего народа», — заявил викарий.

Священнослужитель привел в пример Конституции «западноевропейцев и англосаксов», в которых также упоминается Бог. Пример Основного закона Ирландии — «Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти...», при этом он считает маловероятным. Однако фраза «Чтя память предков, передавших нам веру в Бога, любовь и уважение к Отечеству... » ему кажется «вполне уместной и справедливой».

В начале февраля в Московском патриархате поделились мнением, что добавление упоминания о Боге в российскую Конституцию поспособствует укреплению имиджа страны, поскольку жители России сейчас имеют шанс закрепить в основном законе то, что «струсили сделать европейцы».