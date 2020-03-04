Менеджер Little Big ушел из группы после известия об участии в «Евровидении»

Менеджер Little Big ушел из группы после известия об участии в «Евровидении»
Виталий Невар / Новый Калининград
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PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов закончил свою работу в музыкальном коллективе, передает в среду, 4 марта, РИА «Новости».

Вечером в понедельник стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме. На международный конкурс решили отправить группу Little Big, чей концерт в Калининграде в октябре прошлого года оказался на грани срыва. Вокалист Илья Прусикин пообещал, что выступление коллектива на конкурсе удивит поклонников. Также недавно он рассказал, какую песню группа готовит для песенного соревнования.

«Закончил работать в компании Little Big», — заявил Орехов на своей странице в «Фейсбуке».

После этой записи часть пользователей в соцсети предположили, что он якобы принял такое решение из-за информации об участии группы в Евровидении. Сам Орехов попытался опровергнуть эти слухи.

«Я ушел из Little Big не из-за Евровидения», — ответил на это он.


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