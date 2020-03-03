Исполнитель Little Big рассказал о песне, которую группа исполнит на «Евровидении»

Илья Прусикин. Виталий Невар / Новый Калининград
Илья Прусикин. Виталий Невар / Новый Калининград

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин уточнил, какую песню коллектив планирует исполнить на «Евровидении» в Роттердаме, передает ТАСС.

«Трек будет новый, — цитирует издание Прусикина. — Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе».

Он добавил, что группа чувствует «огромный груз ответственности», поэтому коллектив сделает все, чтобы «не упасть в грязь лицом».

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в мае в Роттердаме.

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