В Германии полиция задержала мужчину, облизавшего поручни в метро

В Германии полиция задержала мужчину, облизавшего поручни в метро
Фото с сайта polizei.bayern.de
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В Мюнхене полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрении в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на мюнхенскую полицию.

Свои действия мужчина снимал на видео. Впоследствии он распространил его в соцсетях. Как утверждает задержанный, он заражён новым коронавирусом.

«Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью. В настоящее время выясняется, действительно ли он заражён коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19», — отмечается в публикации.

По сведениям местной полиции, с 22 марта в Мюнхене провели четыре тысячи проверок в связи с запретом выходить на улицу, который приняло баварское правительство. Правоохранители выявили свыше 200 нарушений.

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