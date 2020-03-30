В «Яндексе» начали отслеживать уровень самоизоляции россиян

В «Яндексе» начали отслеживать уровень самоизоляции россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Яндекс» сообщила о создании индекса изоляции, который будет отслеживать количество оставшихся дома россиян, а также жителей стран СНГ. Программа использует обезличенные данные, передает информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.

«„Яндекс“ начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Проще говоря: как много людей сидит дома. Для этого аналитики „Яндекса“ рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 — „на улицах много людей“ до 5 — „все сидят по домам“», — рассказали в представительстве организации.

В компании также уточнили, для составления индекса используются обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса». Собранные показатели формируются в единую шкалу, согласно которой отметка «0» соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а «5» — типичным для глубокой ночи показателям.

В пресс-службе добавили, что пока на странице проекта можно просмотреть данные всех городов России с населением свыше 1 млн человек, а также гистограмму по дням для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и нескольких городов СНГ.

«Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции уже работает для городов с населением более 100 000 человек. Его можно увидеть на главной странице „Яндекса“ и на „Яндекс.Картах“. В ближайшее время индекс самоизоляции будет рассчитываться и для городов с населением от 50 000 человек», — отметили в «Яндексе».


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