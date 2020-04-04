Любимым местом россиян в самоизоляции стала кухня

В режиме изоляции из-за коронавируса россияне предпочитают проводить время на кухне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.



«Большинство ответивших, а всего в опросе поучаствовали более тысячи человек, любят проводить сейчас время на кухне. Это теперь не только место готовки или приема пищи, но и кабинет для работы», — сообщили в пресс-службе компании.

42% выбирают кухню в качестве места для самоизоляции, 17,6% остаются в комнатах. Балкон предпочитают 15,6%, ванную комнату — 10,6%. Еще 1,8% пользователей, вероятно, в шутку, ответили, что больше всего их привлекает кладовка, а 0,9% респондентов выбрали ответ «коридор». Почти 6% участников опроса проводят время в какой-то «другой части квартиры», а 5,5% не захотели поделиться своими предпочтениями.

Отвечая на вопрос «Как вы соблюдаете режим самоизоляции?», половина опрошенных (49%) заверили, что самоизолируются по всем правилам. Треть призналась, что ездит на работу, 7% вообще не выходят из дома. 4% гуляют по ночам или когда на улицах мало людей, а 7% заявили, что не самоизолировались и ведут обычный образ жизни.